Numa curta nota, a direção liderada por Rui Abreu informa que "Carlos Fangueiro já não é o treinador da equipa principal do FC Paços de Ferreira".

A saída do técnico, o segundo da temporada no emblema pacense, é extensiva aos adjuntos Pedro Martins e Paulo Costinha.

Não foram avançadas mais explicações, mas este anúncio acontece um dia depois da derrota no reduto do Portimonense, concorrente direto do Paços, por 2-0, resultado que ameaça a permanência dos 'castores' na II Liga.

Fangueiro substituiu Ricardo Silva após a 16.ª jornada, mas em 13 jogos à frente da equipa venceu apenas por três vezes, empatou outras tantas e perdeu em sete ocasiões.

Seis dessas derrotas aconteceram nos últimos sete jogos.

A quatro jornadas do fim do campeonato, o Paços ocupa o 15.º lugar, um ponto à frente do FC Porto B, 16.º, em zona de play-off de permanência, e poderá ver Oliveirense e Mafra, as equipas em posição de descida direta, aproximarem-se no final da ronda.

