"Nas últimas semanas tornou-se claro para mim que estes serão os meus últimos jogos. Esta não é uma decisão fácil, mas é a decisão certa. Tenho notado que é cada vez mais difícil preparar-me fisicamente para os treinos e jogos e exibir-me como o jogador que quero ser", explicou o central de 37 anos.

Vertonghen, que passou duas temporadas no Benfica (2020/21 e 2021/22), detém o recorde de jogador com mais internacionalizações pela Bélgica, com 157, e passou grande parte da carreira no Tottenham, pelo qual realizou 315 jogos em oito épocas. Contudo, não chegou a conquistar qualquer título pelos 'spurs'.

Antes disso, terminou a sua formação e iniciou a carreira profissional no Ajax, tendo conquistado dois campeonatos e duas Taças dos Países Baixos.

Pelo Benfica, Vertonghen fez 89 jogos, o último na segunda jornada da I Liga em 2022/23 (entrou a um minuto do fim), situação que coloca o belga na lista de jogadores campeões nacionais pelos 'encarnados' nessa temporada.

Antes, em duas épocas completas, o central finalizou ambas em terceiro lugar do campeonato com as 'águias'.

Depois de duas temporadas em pleno no Anderlecht, Vertonghen leva apenas cinco jogos em 2024/25.

Pela Bélgica, além de recordista de jogos, o defesa canhoto esteve em seis fases finais de grandes competições pelos 'diabos vermelhos', a última o Euro2024, que decorreu na Alemanha.

No final do torneio, Vertonghen anunciou o adeus à seleção belga após 17 anos.

