"Até ao último dia, vamos trabalhar da mesma maneira, como se fosse o primeiro. Focados e a trabalhar de forma intensa, como se fosse o jogo mais importante das nossas vidas. É o próximo jogo e é o mais importante. Temos de somar três pontos, estamos numa parte incómoda da tabela e queremos mais. O Rio Ave está quatro pontos acima de nós e o caminho mais rápido para lá chegar é vencendo. Não nos preocupamos com outros campos. Temos os pés bem assentes na terra", realçou.

Os 'estrelistas' venceram na última ronda por 2-0 na receção ao FC Porto, num resultado que deixou a equipa da Reboleira com cinco pontos de vantagem em relação ao play-off de descida, com a permanência no principal escalão a poder ficar já garantida.

"O Rio Ave mudou um bocado o seu paradigma, numa aposta clara em jogadores jovens com muito potencial. É uma equipa construída do zero, demora a assimilar processos, mas a qualidade está lá. Está muito cimentado na I Liga e até pode dar-se ao luxo de vir aqui comprar jogadores. É uma equipa que tem pontos difíceis de anular. Tem um ponta de lança que pode jogar em qualquer equipa de Portugal e um treinador que já ganhou várias vezes aos 'grandes'", alertou o técnico 'tricolor'.

José Faria não espera facilitismos, apesar de querer aproveitar o facto de o Rio Ave não poder jogar no seu reduto, contando ainda com três jogadores no seu plantel recrutados em janeiro aos vila-condenses - Pantalon, Amine e Fábio Ronaldo -, ao contrário de André Luiz, que fez o caminho inverso, ao sair da turma amadorense.

"Gosto particularmente do André, espero que tenha muita sorte e que seja feliz, é um bom menino. Cresceu aqui e não temos nenhum jogador no plantel como ele. Recebi três profissionais de topo, ficámos com um plantel mais homogéneo e eu fiquei mais contente nesse sentido. Não foi possível ficarmos com todos, mas se ficámos a ganhar ou não, não sei dizer de forma clara e objetiva", expressou ainda.

O treinador matosinhense 'abriu a porta' a uma possível repetição do 'onze' inicial, tendo Miguel Lopes e Fábio Ronaldo de fora, por lesão, e Keliano em dúvida, mas revelou o regresso de Nilton Varela à convocatória e a eventual mexida estratégica.

"São jogos, jogadores e abordagens diferentes. Temos o Nilton de volta, e dá-nos outras coisas. Há a possibilidade de repetir o 'onze' e gostamos de dar uma certa continuidade. Veremos amanhã [domingo] se isso se verifica ou não", sentenciou.

O Estrela da Amadora, 15.º, com 29 pontos, visita no domingo o Rio Ave, 13.º, com 33, às 15:30, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, para a 32.ª ronda da I Liga de futebol, com a arbitragem de Pedro Ramalho, da associação de Évora.

