A lista integra Ryan Jack, lesionado desde 07 de março, Great Haley, que disputou apenas um jogo como suplente desde 06 de março, Stuart Armstrong, afastado desde 20 de abril, e Ben Doak, que não joga desde 14 de dezembro de 2023.

Dois jogadores cairão desta convocatória provisória para o Euro2024 [que terá 26], um deles guarda-redes, uma vez que o selecionador Steve Clarke convocou quatro nesta lista alargada.

A seleção escocesa conta na sua lista de convocados com os experientes Andrew Robertson, de 30 anos, lateral-esquerdo titular do Liverpool, e o médio do Manchester United Scott McTominay, de 27, máximo goleador da fase de qualificação.

Na linha ofensiva figuram nomes como Lindon Dykes e Che Adams, que disputaram esta temporada o Championship, e James Forrest, do Celtic. Em dúvida está o estado físico de Ben Doak, do Liverpool.

O meio-campo é a zona mais poderosa dos escoceses, em que se destacam John McGinn, Billy Gilmour, do Brighton, e Scott McTominay, do Manchester United.

A Escócia integra o Grupo A da fase de grupos do Euro2024, juntamente com a anfitriã Alemanha, Hungria e Suíça. Os escoceses disputarão o jogo de abertura contra os alemães em 14 de junho.

Lista de 28 pré-convocados da Escócia:

- Guarda-redes: Angus Gunn (Norwich), Zander Clark (Hearts), Craig Gordon (Hearts) e Liam Kelly (Motherwell).

- Defesas: Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Real Sociedad, Esp), Jack Hendry (Al Ettifaq, Ara), Ryan Porteous (Watford), Liam Cooper (Leeds United), Scott McKenna (FC Copenhaga, Din), Grant Hanley (Norwich), Greg Taylor (Celtic), John Souttar (Rangers), Anthony Ralston (Celtic) e Ross McCrorie (Bristol City).

- Médios: Callum McGregor (Celtic), Ryan Christie (Bournemouth), Billy Gilmour (Brighton), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Manchester United), Stuart Armstrong (Southampton) e Ryan Jack (Rangers).

- Avançados: Lyndon Dykes (Queen's Park Rangers), Che Adams (Southampton), Lawrence Shankland (Hearts), Ben Doak (Liverpool) e James Forrest (Celtic).

APS // AJO

Lusa/Fim