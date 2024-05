No final dos 140 quilómetros, Narváez impôs-se em 3:14.23 horas, o mesmo tempo do alemão Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) e do esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo e terceiro, respetivamente.

Na geral, graças às bonificações, o campeão nacional equatoriano tem três segundos de avanço sobre Schachmann e seis sobre Pogacar.

No domingo, os ciclistas vão ter a primeira chegada em alto, com uma ligação de 161 quilómetros entre San Francesco al Campo e o Santuário di Oropa, com a meta a coincidir com uma contagem de primeira categoria.

