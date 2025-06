Um dia depois de ter arrebatado a prata nos 100 metros mariposa, Diogo Ribeiro impôs-se na final de hoje, ao gastar menos 20 centésimos de segundo do que o seu anterior recorde, que remontava a 30 de março de 2023.

O atleta do Benfica, de 20 anos, campeão do mundo absoluto nos 50 e 100 mariposa em Doha2024, depois da prata nos 50 em Fukuoka2023, venceu a prova, em 21,67, menos sete centésimos do que o ucraniano Vladyslav Bukhov (21,74) e menos 19 do que o romeno David Popovici (21,86), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O nadador natural de Coimbra vai ainda disputar nestes Europeus de sub-23 os 100 metros livres e os 50 mariposa, no sábado.

No dia do seu 22.º aniversário, Francisca Martins, medalha de bronze nos 400 metros livres nos últimos Europeus de absolutos, arrebatou o terceiro 'metal' para a seleção portuguesa, ao terminar a final dos 400 metros livres no segundo lugar, com o tempo de 04.09,03 minutos, a 01,14 segundos da alemã Maya Werner, que juntou este título ao conquistado na quinta-feira, nos 800 livres.

A húngara Minna Abraham ficou com o bronze, ao concluir os oito percursos na piscina eslovaca em 04.09,56, em mais 1,67 segundos do que Werner.

Pelo caminho, na manhã de hoje, Rafaela Azevedo quedou-se pelas eliminatórias dos 50 livres e dos 100 costas.

Ainda hoje, Mariana Cunha vai disputar a final direta dos 200 mariposa.

No sábado, além de Diogo Ribeiro, nas eliminatórias dos 100 livres, às 10:00 locais (09:00 em Lisboa), e dos 50 mariposa, às 10:53 (09:53), alinham ainda Ricardo Santos, nos 100 costas, às 10:27 (09:27), depois de Mariana Cunha, nos 50 mariposa, dar inicio à participação lusa no terceiro e último dia, às 09:52 (08:52).

JP // AJO

Lusa/Fim