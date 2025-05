"A minha ligação ao Gil Vicente, passados seis anos, termina. Foram temporadas espetaculares, levo muitos amigos. Agradeço aos adeptos e às pessoas que trabalham no clube, que foram incríveis comigo. Não vou terminar a minha carreira, apenas vou continuar fora do Gil Vicente, com muita pena minha. É o fim de um ciclo", disse o jogador.

Rúben Fernandes, de 39 anos, que estava em final de contrato, foi informado recentemente de que não entra nos planos do emblema minhoto para a época 2025/26, decisão que marca o fim de um ciclo iniciado em 2019.

Nesta temporada, o central realizou 32 jogos oficiais pelo Gil Vicente, tendo apontado um golo e feito uma assistência.

Natural de Portimão, Rúben Fernandes iniciou a carreira no Portimonense, tendo também representado Varzim, Estoril Praia e o Sint-Truiden, da Bélgica. Soma mais de 150 jogos com a camisola do Gil Vicente.

