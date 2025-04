Após um triunfo na estreia, diante do Mirassol (2-1), o emblema de Belo Horizonte somou um desaire e um empate nas rondas seguintes, contra o Internacional (3-0) e São Paulo (1-1), respetivamente, mas hoje obteve a segunda vitória na competição.

No Minerão, o avançado Kaio Jorge desperdiçou uma grande penalidade para a 'raposa', logo à passagem do minuto 14, mas o colega de equipa Lucas Romero (45+8), nos descontos do primeiro tempo, deu vantagem aos locais.

Na segunda parte, Kaio Jorge redimiu-se do penálti falhado e assinou um 'bis' (66 e 77 minutos).

Com este triunfo, o Cruzeiro passou a ocupar o quinto posto, com sete pontos, os mesmos de Ceara (quarto) e do Bragantino (sexto), numa classificação liderada pelo Flamengo, seguido do Palmeiras, de Abel Ferreira, ambos com 10 pontos, apenas mais um do que o Fluminense (terceiro).

Já o Bahia segue na 18.ª e antepenúltima posição, com três pontos.

AJC // AO

Lusa/Fim