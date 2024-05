De acordo com o despacho do vereador Ângelo Pereira, datado de sábado, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) acedeu à solicitação do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública.

A CML determina, por "questões de segurança", a restrição do horário de funcionamento a partir das 20:30 horas do dia 05 de maio de 2024 de diversos estabelecimentos comerciais situados na Avenida da Liberdade, Avenida Duque de Loulé, Avenida Fontes Pereira de Melo, Rua Braancamp, Rua Camilo Castelo Branco, Rua Castilho, Rua Eça de Queiroz, Rua Tomás Ribeiro, Rua Andrade Corvo, Rua Martens Ferrão, Rua Viriato, Rua São Sebastião da Pedreira, Avenida António Augusto de Aguiar, Parque Eduardo VII e Rua Mouzinho da Silveira.

No entanto, "caso o jogo, e consequente resultado do SL Benfica não seja favorável para que ocorram os festejos do campeonato pelo Sporting CP, os estabelecimentos poderão reabrir durante o jogo (caso o resultado esteja desequilibrado a favor do SL Benfica) ou no final do jogo (caso ocorra a vitória do SL Benfica e, consequentemente, não se verifiquem festejos do Sporting CP)".

O Benfica visita hoje o Famalicão, na 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e tem obrigatoriamente de vencer para impedir que o Sporting conquiste já o título.

Com o triunfo dos 'leões' no sábado frente ao Portimonense (3-0), os 'encarnados' entram em campo com oito pontos de atraso e sabem que apenas um triunfo permite alimentar a esperança de continuarem na luta pelo título, pois caso empatem ou sejam derrotados o Sporting pode festejar a conquista do campeonato.

