"Não podemos confundir a tranquilidade com preocupação. Mesmo jogando bem, temos tido dificuldade em sair com a vitória. Sinto-me tranquilo pelo trabalho realizado, mas essa serenidade não quer dizer que não esteja preocupado com os resultados", disse o treinador dos barcelenses, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

A equipa de Barcelos vem de três desaires consecutivos no campeonato, frente a AVS, Estoril Praia e Sporting de Braga, mas Bruno Pinheiro não está insatisfeito com a prestação da equipa nesses jogos.

"Estamos numa fase em que as bolas batem no adversário ou num jogador nosso e entram. São coisas que não controlamos. A forma como nos apresentamos é que interessa e, aí, tenho de estar tranquilo. Espero que neste jogo nos apresentemos bem e consigamos casar a exibição com o resultado", apontou.

Apesar de o Famalicão não perder há três jornadas, tem apresentado alguma irregularidade de resultados, tendo o treinador do Gil Vicente sublinhado a "qualidade individual" dos vizinhos minhotos.

"O Famalicão tem pontuado nestes últimos jogos. Acredito que tenha uma tranquilidade diferente da nossa. Têm muita qualidade individual e um treinador que está à procura de conciliar a qualidade individual com a coletiva. Esperamos um adversário de grande qualidade", anteviu o treinador, na véspera do encontro que encerra a jornada.

Sobre os problemas de eficácia da sua equipa nos últimos três desafios, em que apontou apenas um golo, Bruno Pinheiro garantiu que tem havido trabalho nesse sentido.

"Há sempre treino de finalização. Agora, obviamente que não se consegue reproduzir a pressão de um jogo em treino. Sinto que tem sido uma infelicidade aqui ou ali, e não tanto falta de pontaria. O importante é que os jogadores acreditem na ideia e isso está a acontecer", vincou.

Para este desafio, o treinador dos 'galos' ainda não pode contar com os lesionados Yaya Sithole, Buatu e Pablo, além do ponta de lança Jorge Aguirre, que foi expulso no último jogo, em Braga.

O Gil Vicente, 14.º classificado, com 22 pontos, recebe na segunda-feira o Famalicão, 10.º, com 25, numa partida agendada para as 20:15, que terá arbitragem de Anzhony Rodrigues, da Associação de Futebol de Madeira.

