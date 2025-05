"É um jogo importante, não é decisivo. Eventualmente, ou seguramente, para a semana [antes do jogo com o Sporting], direi outra coisa. Mas, para já, [a visita ao Estoril Praia] é um jogo muito importante, não é decisivo", vincou o técnico, em conferência de imprensa, no Seixal.

A equipa orientada por Bruno Lage vista os 'canarinhos' no sábado, à procura de passar, à condição, para a liderança do campeonato, onde segue em segundo lugar, com 75 pontos, os mesmos do líder Sporting, que recebe o Gil Vicente no domingo.

Os dois rivais de Lisboa defrontam-se na próxima jornada, em 10 de maio, no Estádio da Luz, em partida que poderá decidir o campeão nacional da época 2024/25.

Por isso, Lage procurou sempre manter o foco no encontro do Estoril, frisou que "o futuro é o jogo de amanhã [sábado]" e, já no final, questionado sobre se serão os desfechos do campeonato e da Taça de Portugal a definir se esta será uma boa época para o Benfica, que já venceu a Taça da Liga, o técnico foi evasivo.

"De uma coisa eu tenho a certeza: não são estes quatro jogos [três para o campeonato e a final da Taça de Portugal] que vão fazer de mim melhor ou pior treinador. O que vai acontecer, no final, é nós termos mais títulos ou menos títulos", desabafou.

Outro tema dominante na antevisão da visita ao Estoril Praia foi a situação de Álvaro Carreras, lateral esquerdo que vai ficar de fora, a cumprir um jogo de suspensão, mas sobre quem tem sido noticiado, nos últimos dias, o interesse de alguns clubes espanhóis.

O treinador recusou comentar a gestão da folha disciplinar do jogador e compará-la com a de Diomande, defesa do Sporting que também vai 'limpar a folha' antes do dérbi, remetendo, mais uma vez, o assunto para a próxima semana.

Mas não negou, por outro lado, a cobiça ao jogador.

"Quando cá cheguei, o Carreras era um 'flop' e hoje tem Atlético de Madrid e Real Madrid interessados", ironizou o treinador, antes de frisar que "não conhecia o jogador" antes de chegar ao clube da Luz, em setembro, e que o que disse era apenas "aquilo que lia sobre o jogador".

O Benfica visita o Estoril Praia no sábado, em partida da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e arbitragem de João Gonçalves (AF Porto).

A equipa orientada por Bruno Lage procura a terceira vitória consecutiva no campeonato para colocar pressão sobre o líder, o Sporting, que recebe o Gil Vicente no domingo, uma semana antes do dérbi no Estádio da Luz.

Já o Estoril Praia, orientado pelo escocês Ian Cathro, vem de uma vitória por 3-1, na visita ao Casa Pia, e segue em oitavo lugar, com 42 pontos, com o futuro definido na I Liga, uma vez que já assegurou a manutenção.

