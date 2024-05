Sem que o português Neemias Queta tenha sido utilizado, os Celtics, equipa com melhor registo na fase regular da NBA, avançaram para as meias-finais da Conferência Este, ao vencerem, com clareza, o quinto jogo da primeira eliminatória.

Depois de ter sido afastado na mesma fase da temporada passada pelos Heat, o conjunto de Boston, mesmo desfalcado de Kristaps Porzingis, viu Jaylen Brown e Derrick White fazerem 25 pontos cada um, com Sam Hauser, saído do banco, a marcar 17.

Os Miami Heat, que não puderam contar com Jimmy Butler, decisivo na última temporada, tiveram em Bam Adebayo a sua principal figura, com 23 pontos.

Os Boston Celtics ficam agora à espera do vencedor do duelo entre os Cleveland Cavaliers e os Orlando Magic, que acolhem o sexto jogo na sexta-feira e estão a perder por 3-2.

A um triunfo da meia-final do Oeste ficaram os Dallas Mavericks, que foram a Los Angeles vencer os Clippers, por 123-93, liderados mais uma vez por Luka Doncic, mesmo limitado por dores no joelho direito.

Com 35 pontos -- 20 dos quais na segunda parte --, o esloveno passou os 1.000 pontos em jogos dos play-offs, tornando-se o terceiro mais rápido a atingir essa marca, aos 32 jogos, em igualdade com Elgin Baylor e apenas atrás de Michael Jordan (28) e Wilt Chamberlain (29).

As principais estrelas dos Clippers estiveram pouco inspiradas, com Paul George a chegar apenas aos 15 pontos, os mesmos de Ivica Zubac, com James Harden a conseguir apenas sete.

O sexto jogo está marcado para sexta-feira em Dallas.

