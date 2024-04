Dias após falhar um dos penáltis que custou aos 'citizens' um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões, acabando afastado no desempate frente ao Real Madrid, o jogador luso ultrapassou uma exibição discreta ao sentenciar o encontro a favor do campeão inglês, europeu e mundial.

Foi aos 84 minutos que o belga Jérémy Doku desmarcou o compatriota De Bruyne na área, o guarda-redes sérvio Djordje Petrovic desviou o remate com o pé e a bola sobrou para Bernardo Silva, que atirou a contar.

O líder do campeonato inglês sentiu muitas dificuldades frente ao nono classificado, que teve mais oportunidades para vencer, contudo não teve no jovem avançado senegalês Nicolas Jackson o elemento mais esclarecido no ataque, desperdiçando várias oportunidades claras.

Com Rúben Dias a entrar para a segunda parte e Matheus Nunes sem sair do banco, o Manchester City viu um adversário mais assertivo até ao intervalo, mas mudou a sua postura e melhorou na etapa complementar, com o seu primeiro remate à baliza a surgir somente aos 53, em boa oportunidade de Phil Foden.

Esta situação surgiu quatro minutos depois de Jackson falhar, por duas vezes, frente ao guarda-redes Stefan Ortega, a primeira em remate isolado e, na continuação do lance, sem fazer melhor de cabeça ante o alemão.

No domingo, o surpreendente Coventry, oitavo classificado na segunda divisão, e que afastou fora o Wolverhampton, vai defrontar o Manchester United, carrasco do Liverpool, na outra meia-final.

RBA // AMG

Lusa/Fim