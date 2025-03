Benfica vence Gil Vicente por 3-0 e iguala Sporting na liderança da I Liga

Barcelos, Braga, 28 mar 2025 (Lusa) -- O Benfica igualou hoje o Sporting na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no terreno do Gil Vicente, por 3-0, no jogo em atraso relativo à 24.ª jornada da prova.