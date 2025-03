As 'encarnadas', treinadas por Luís Monteiro, chegaram ao intervalo a vencer por 18-10 e confirmaram no segundo tempo o triunfo, passando a somar 36 pontos, mais nove do que as viseenses e o Madeira SAD (menos um jogo), sendo que já nenhuma destas equipas poderá alcançar o conjunto da Luz no topo da classificação, quando faltam três rondas para o final.

O Benfica passa a somar 11 títulos de campeão nacional feminino de andebol, menos quatro do que o recordista Madeira SAD.

JP // MO

Lusa/Fim