No terreno do terceiro classificado da 'Bundesliga', o Bayern deu uma verdadeira demonstração de força e deixou um 'aviso' à equipa de Jorge Jesus com cinco golos, todos marcados na primeira parte.

O avançado polaco Robert Lewandowski 'bisou', aos quatro e 30 minutos, seguindo-se um remate certeiro de Muller, aos 34, e dois golos de Gnabry, aos 35 e 37.

Na segunda parte, os campeões germânicos acabaram por gerir a partida e o esforço, se calhar já a pensar no embate no Estádio da Luz, e o Bayer Leverkusen aproveitou para alcançar o golo de honra, aos 55 minutos, através do avançado checo Patrik Schick.

Com este triunfo, o Bayern continua a liderar a 'Bundesliga', agora com 19 pontos, mais um do que o Borussia Dortmund, adversário do Sporting na 'Champions', que segue no segundo posto.

Por seu lado, o Bayer Leverkusen continua em terceiro, com 16 pontos.

Na quarta-feira, a equipa de Munique desloca-se a Lisboa para defrontar o Benfica, em jogo do grupo E da Liga dos Campeões.

No encontro que fechou esta ronda da Bundesliga, num duelo entre equipas que lutam pela manutenção, Ausburgo (antepenúltimo) e Arminia Bielefeld (penúltimo) empataram a um golo.

