Neste episódio aceleramos o ritmo cardíaco e preparamo-nos para aquecer as articulações enquanto falamos sobre Eventos Desportivos com o Hugo Sousa da HMS Sports. Desde pequeno que, para o Hugo, a prática desportiva é como respirar. Na sua conversa com a Nadja, falaram sobre o destaque adquirido por este tipo de eventos ao longo dos últimos anos, assim como sobre o impacto que a pandemia teve na reinvenção dos eventos de caráter desportivo.

Mesmo estáticos, podemos assegurar-vos que nesta conversa não faltou entusiasmo e adrenalina. Vamos a isto?