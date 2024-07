A Sport TV garantiu o direito de preferência de um jogo em cada um dos dias de Champions e da Liga Europa. "Será em exclusivo nos canais Sport TV que os portugueses terão a oportunidade de acompanhar todos os jogos do Sporting e do Benfica, na UEFA Champions League, e do FC Porto, na UEFA Europa League", acaba de comunicar a empresa liderada por Nuno Ferreira Pires.

Com o Europeu de Futebol 2024 a entrar nos oitavos de final e a nova época de futebol de clubes quase a começar, com três equipas de topo nacionais a competir a nível europeu, a Sport TV volta a garantir que traz a emoção dos jogos com a transmissão em exclusivo para Portugal.

"A Sport TV é a casa do futebol nacional, e por isso era para nós imperativo recuperar os jogos em que atuam as equipas portuguesas, naquela que é considerada a rainha das provas europeias de futebol – a Liga dos Campeões", explica o CEO. "Com o regresso deste conteúdo à sua casa, a Sport TV, os portugueses terão todo o conteúdo para poderem seguir de perto os seus clubes nacionais com um acompanhamento editorial muito detalhado, pois sabemos que além dos extraordinários jogos da Champions a prioridade dos portugueses e dos nossos fãs é sempre a sua equipa de coração. Por isso, o foco da nossa equipa será o direto e exclusivo destes jogos, os das equipas portuguesas, mas imediatamente seguidos por resumos alargados com tudo aquilo que de relevante se passou em todos os outros jogos e que os portugueses não quererão perder", resume Nuno Ferreira Pires.

A Sport TV adianta ainda que, na UEFA Champions League e UEFA Europa League, o canal irá optar, preferencialmente, pelos jogos das equipas portuguesas enquanto estas se mantiverem nas competições. "Caso sejam eliminadas, a Sport TV continuará a deter o direito de preferência pelos jogos de maior interesse, garantindo assim a transmissão em direto e em exclusivo dos jogos mais emocionantes", revela.