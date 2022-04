Ginobili, que terminou a carreira em 2018, junta-se a Tim Hardaway, base dos Golden State Warriors e Miami Heat nos anos 90, e George Karl, lendário treinador dos Seattle Supersonics e vencedor de mais de 1000 jogos na época regular, na 'turma' de 2022 do 'Hall of Fame', o corredor da fama.

Atualmente com 44 anos, além dos quatro títulos na NBA, Ginobili conquistou a medalha de ouro com a Argentina, nos Jogos Olímpicos Atenas2004.

Durante a sua passagem pela competição, o eterno '20' dos Spurs, duas vezes chamado ao jogo dos 'All-Star', formou um trio 'poderoso' com Tim Duncan, que já parte do 'Hall of Fame', e com o francês Tony Parker.

Sob o comando do técnico Gregg Popovich, a formação texana foi das mais poderosas no início do novo século, com campeonatos conquistados coroado 2003, 2005, 2007 e 2014.

Ginobili e os restantes nomeados serão oficialmente introduzidos no 'Hall of Fame' no fim de semana de 9 e 10 de setembro, em Massachusetts.

