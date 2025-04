"O FC Porto tem um regulamento, que não foi cumprido. A partir daí, marca-se uma falta, e aplica-se a multa correspondente. Mas a minha reflexão vai mais longe. O regulamento tem a ver com as obrigações, mas o que realmente importa é o compromisso com o FC Porto, com a profissão, com o lugar privilegiado que têm e com os companheiros. A equipa está acima de tudo", disse em conferência de imprensa.

Vários jogadores do plantel foram sancionados e alvo de processos disciplinares por terem infringido o regulamento interno em relação à hora de recolhimento obrigatório.

Em relação às ausências de Otávio e Djaló para o jogo de sábado, em virtude dos castigos aplicados, o treinador do FC Porto confirmou: "Está tudo dito. Estão publicadas as sanções."

Sobre o amadurecimento do grupo e a necessidade de tempo para evitar episódios semelhantes no futuro, Anselmi comparou a situação com a velocidade da vida moderna, destacando que "as coisas acontecem muito rapidamente hoje em dia", mas reforçou a importância dos valores e do compromisso com o clube.

Em relação ao confronto da 31.ª jornada da I Liga frente ao Estrela da Amadora, o técnico destacou a dificuldade que as equipas que lutam pela permanência representam.

"O Estrela da Amadora é uma equipa que estará comprometida até ao final, quer os três pontos e a vitória em casa, num campo complicado. Para nós não muda nada, o importante é mostrarmos a nossa essência, são quatro finais para cumprirmos os objetivos", afirmou o técnico argentino.

A ausência de Diogo Costa, capitão e guarda-redes titular, devido a lesão, foi igualmente abordada, com Martín Anselmi a demonstrar confiança em Cláudio Ramos.

No que toca ao defesa central Zé Pedro, o treinador afirmou que o jogador tem sido um exemplo de comprometimento e esforço, destacando que "esteve sempre comprometido e a treinar o máximo" para conquistar o seu lugar na equipa.

Por fim, o treinador expressou a sua tristeza pela morte do Papa Francisco, lembrando-o como um grande líder. "Além da religião e de ser argentino (era de todos), o Papa Francisco foi um líder. Deixou muitas aprendizagens como líder, o mundo perdeu um grande, grande líder", concluiu.

O FC Porto, em quarto lugar, com 62 pontos, desloca-se este sábado ao Estádio José Gomes, onde defrontará o Estrela da Amadora, no 15.º posto, com 26, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por David Rafael Silva, da associação do Porto.

JYA // AJO

Lusa/fim