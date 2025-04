Depois do empate a um golo na primeira mão, os 'rossoneri' impuseram-se 'fora', graças a um 'bis' do sérvio e ex-avançado benfiquista Luka Jovic, que marcou aos 36 e 50 minutos, e a um tento do neerlandês Tijjani Reijnders, aos 85.

O Inter começou melhor e ameaçou inaugurar o marcador várias vezes, nomeadamente por Di Marco (22 minutos) e o argentino Lautaro Martínez (33), mas, aos 36, contra a corrente do jogo, foi o AC Milan a faturar, num cabeceamento de Jovic, após centro da direita do espanhol Alex Jiménez.

A formação de Sérgio Conceição, com Rafael Leão no 'onze', reentrou mais ofensiva e deu um passo decisivo para a final logo aos 50 minutos, com o 'bis' de Jovic, após um ressalto na sequência de um canto da direita do francês Theo Hernández.

Com dois golos de desvantagem, Simone Inzaghi operou quatro substituições aos 53 minutos, mas Lautaro (66) e o neerlandês De Vrij (68) não conseguiram reduzir e, em contra-ataque, Tijjani Reijnders (85) acabou, em definitivo, com as dúvidas.

O AC Milan, que já conquistou a Supertaça, nos primeiros dias de Conceição no clube e numa final com o Inter, que bateu por 3-2 em Riade, segue para a sua 15.ª final da Taça, e primeira desde 2017/18, época em que perdeu por 4-0 com a Juventus.

Conceição vai tentar conduzir o conjunto milanês à conquista da sua sexta Taça de Itália, prova que não ergue desde 2002/03, quando bateu a Roma, então a duas mãos (4-1 fora e 2-2 em casa), enquanto o Inter 'vira-se' para a Serie A e a 'Champions'.

Na final, o AC Milan deverá defrontar o Bolonha, atual quarto classificado da Serie A, que recebe na quinta-feira o Empoli, depois do triunfo fora por 3-0, 'selado' com um golo de Riccardo Orsolini e dois do neerlandês Thijs Dallinga.

O encontro decisivo da prova realiza-se em 14 de maio, no Estádio Olímpico de Roma.

PFO // VR

Lusa/Fim