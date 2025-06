Em declarações ao canal televisivo RTL, Laurent Nuñez revelou que houve 79 detidos só no domingo, sobretudo de indivíduos com intenções de causar danos e que não eram realmente adeptos do PSG.

O responsável referiu ainda que durante o fim de semana, após o triunfo de sábado do PSG sobre o Inter (5-0), em Munique, se registou um número de detenções "totalmente inédito".

Na noite de sábado e madrugada de domingo, foram feitas 563 detenções, 491 das quais em Paris, com 307 pessoas ainda a estarem detidas, após muitos incidentes, com centenas de carros incendiados e lojas destruídas.

Os festejos do inédito triunfo do PSG na 'Champions' ficaram ainda marcados pelas mortes de um jovem de 17 anos, esfaqueado em Dax, e de uma pessoa de 20 anos em Paris.

Após o triunfo em Munique, no sábado, o plantel do PSG, com os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, foi recebido em festa, com um desfile nos Campos Elísios com mais de 100 mil pessoas.

NFO // AJO

Lusa/Fim