O Papa, de 87 anos, deverá presidir às 19:30 (18:30, em Lisboa) à Vigília Pascal na Basílica de São Pedro, perante milhares de peregrinos de todo o mundo.

"Para preservar a sua saúde, tendo em vista a vigília de amanhã [sábado] e a missa de domingo de Páscoa, o Papa Francisco seguirá a Via-Sacra a partir da Casa Santa Marta, onde reside", lia-se num comunicado divulgado na sexta-feira pela Santa Sé.

Fonte do Vaticano esclareceu à agência France-Presse (AFP) que se tratou de "uma simples medida de precaução", garantindo que a saúde do líder da Igreja Católica, que parecia "em boa forma" nas últimas horas, não suscitou "nenhuma preocupação particular".

Já no ano passado, o Papa Francisco não presidiu à Via-Sacra, devido ao frio intenso que estava em Roma, numa altura em que recuperava de uma bronquite que o obrigou a ser hospitalizado.

No domingo, Francisco é esperado na missa de Páscoa na Praça de São Pedro, às 10:00 (09:00, em Lisboa), e depois na mensagem de Páscoa e na bênção "Urbi et Orbi" na varanda central da Basílica de São Pedro, às 12:00 (11:00, em Lisboa).

