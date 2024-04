Em comunicado, o Conselho da UE diz que todos os automóveis, de ligeiros de passageiros a pesados de mercadorias, estão abrangidos pelo regulamento Euro 07.

O regulamento vai oficializar as regras para "as emissões de escape dos veículos rodoviários, mas também para outros tipos de emissões, como a abrasão dos pneus e as emissões de partículas dos travões" e também vai criar requisitos para a "durabilidade das baterias", também responsáveis pela libertação de partículas poluentes.

A libertação de óxido nitroso é uma das maiores preocupações de Bruxelas nesta matéria, por isso, também vai apertar as regras à quilometragem e tempo de vida útil de um carro.

É a última etapa deste processo que vai entrar em vigor 20 dias após a publicação no Jornal Oficial da UE.

Os prazos para aplicar o regulamento variam entre os 30 meses para novos carros comerciais até 60 meses para os "novos sistemas, componentes ou unidades técnicas".

AFE // FPA

Lusa/Fim