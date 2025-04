Segundo as autoridades da capital italiana, desde as 07:00 locais (06:00 em Portugal continental) aproximaram-se do templo cerca de 20.000 pessoas, das quais 13.000 tinham entrado até ao meio-dia local (11:00 em Portugal continental).

A Basílica de Santa Maria Maior abriu hoje pela primeira ao público depois de, no sábado, Francisco ter ali sido sepultado numa cerimónia privada após a missa exequial, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

A sepultura consiste, tal como o sumo pontífice pediu no testamento, numa lápide simples de pedra de Ligúria, a terra dos seus antepassados italianos, com a inscrição "Franciscus" (Francisco, em latim).

Uma hora antes da abertura do templo romano, concentravam-se no local cerca de 200 pessoas a aguardar para entrar, constatou no local a agência de notícias espanhola.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira, aos 88 anos, depois de 12 de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, na Argentina, em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano.

