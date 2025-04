"Tínhamos um acordo com o TikTok, não exatamente um acordo, mas bastante próximo, e depois a China alterou-o por causa das taxas", disse Trump aos jornalistas a bordo do Air Force One.

"Se eu tivesse reduzido ligeiramente as taxas, eles teriam aprovado o acordo em 15 minutos, o que mostra o poder das taxas", acrescentou.

Trump lançou na quarta-feira uma guerra comercial contra o resto do mundo, impondo uma taxa mínima de 10% sobre todas as importações. No caso da China, as taxas são de 34%. Pequim retaliou com taxas no mesmo valor sobre produtos norte-americanos.

Uma lei aprovada durante o mandato de Joe Biden (2021-2025) obriga a empresa chinesa ByteDance, proprietária do TikTok, a desassociar-se da rede social no mercado norte-americano para que a plataforma possa operar no país.

Devido à ausência de um acordo, a aplicação deixou de funcionar durante algumas horas nos Estados Unidos, até que Trump, no seu primeiro dia na Casa Branca, assinou uma ordem executiva a conceder uma extensão de 75 dias, prazo que expirou este sábado e acaba de ser prorrogado.

Trump disse que está disposto a conceder à China um alívio nas taxas, desde que Pequim aprove esse pacto, sobre o qual tem direito de veto.

