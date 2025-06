Em declarações aos jornalistas na Casa Branca, feitas antes de partir para a cimeira da NATO em Haia, Trump mostrou-se desiludido com a continuidade dos ataques mútuos, apesar de ambos terem acordado cessar as hostilidades a partir das 05:00 em Washington (07:00 em Israel, 07:30 no Irão, 09:00 em Lisboa).

"Eles [iranianos] violaram [o cessar-fogo], mas Israel também violou", disse Trump.

"Não estou satisfeito com Israel", sublinhou, enquanto uma mensagem sua nas redes sociais exigia a Telavive que fizesse regressar os seus pilotos a casa.

"Israel. Não lancem essas bombas. Se o fizerem, é uma grave violação. Tragam os vossos pilotos para casa. Já.", escreveu Trump.

Israel e Irão aceitaram hoje um plano de cessar-fogo proposto por Trump para pôr fim à guerra de 12 dias que abalou o Médio Oriente, depois de Teerão ter lançado um ataque com mísseis de retaliação contra uma base militar norte-americana no Qatar.

A aceitação do acordo por ambos os lados não impediu o Irão de lançar, hoje de manhã, um ataque com mísseis contra Israel, que matou pelo menos quatro pessoas, enquanto Israel lançou uma série de ataques aéreos contra locais de toda a República Islâmica.

O exército israelita afirmou ter detetado ainda outro bombardeamento iraniano duas horas e meia horas após o início do cessar-fogo, fazendo soar as sirenes de alerta, o que foi negado pelo Irão.

"Os relatos de lançamentos de mísseis do Irão após o cessar-fogo são falsos", garantiram as autoridades iranianas ao mesmo tempo que Israel anunciava ter ordenado um ataque retaliatório.

O acordo de cessar-fogo foi anunciado por Trump na segunda-feira à noite, quando o Presidente norte-americano publicou nas redes sociais uma mensagem a dizer que Israel e Irão tinham chegado a um acordo que entraria em vigor às 05:00 de hoje (09:00 em Lisboa).

Já esta manhã, Trump voltou a publicar uma mensagem na qual garantia que o cessar-fogo estava em vigor e pedia às partes para não o violarem.

PMC //APN

Lusa/Fim