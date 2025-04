Num breve comunicado divulgado hoje de manhã, o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE) referiu que, "para além das reivindicações gerais por melhores salários e contra a precariedade, os trabalhadores reivindicam que é fundamental retomar o diálogo no âmbito das negociações do Acordo de Empresa, há muito abandonadas".

Em resposta a questões colocadas pela Lusa, fonte oficial do Teatro Nacional D. Maria II afirmou que a suspensão - "consensualizada entre a administração do [teatro] e os sindicatos" - data do ano passado e se "deveu à necessidade de rever profundamente o sistema de carreiras e remunerações em vigor, cuja desadequação à realidade do teatro, 15 anos após a sua implementação, com enormes lacunas e incongruências, não permite a sua mera atualização".

"Nesse sentido, está a ser empreendido um aturado estudo para a criação de um novo modelo, com apoio externo e participação de todos os departamentos do teatro, o que exige um período prolongado de trabalho técnico. Esta suspensão do processo negocial não é a primeira, tendo anteriormente havido um período solicitado pelos sindicatos, que foi cumprido", acrescentou a mesma fonte, que assinalou a expectativa de que as negociações sejam retomadas até junho.

O Cena-STE emitiu um pré-aviso de greve para os dias 25 de Abril e 01 de maio, que abrange os trabalhadores do setor.

Em declarações à Lusa, o dirigente sindical Rui Galveias explicou que existe uma frustração junto dos trabalhadores daquele teatro nacional, em particular tendo em conta que as negociações do Acordo de Empresa se encontram suspensas, o que faz com que sintam que não há respostas para os problemas levantados.

"O problema dos trabalhadores é mesmo este frustrante silêncio e pausa na evolução dos seus próprios direitos", afirmou Galveias, que exemplificou com casos de desigualdade salarial, carreiras congeladas e outras, "uma série de problemas que têm que ver também com os problemas que a função pública tem atravessado".

O sindicalista rematou dizendo que "nada melhor do que no 25 de Abril exercer direitos adquiridos no 25 de Abril".

Por seu lado, a administração do teatro reafirmou, na mesma resposta à Lusa, "o seu empenho na negociação do Acordo de Empresa, que visa a merecida melhoria das condições de trabalho da equipa do teatro, que [considera] ser um bastião da defesa do Serviço Público de Cultura".

Fechado desde janeiro de 2023 para obras de requalificação que só deverão estar concluídas no começo do próximo ano, o Teatro Nacional D. Maria II tem levado a cabo o projeto "Odisseia Nacional" através do qual tem apresentado múltiplos espetáculos pelo país.

Para sexta-feira, com repetição no sábado, está previsto, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, o concerto teatral "Quis Saber Quem Sou", do diretor artístico do D. Maria II, Pedro Penim.

Fonte oficial do teatro nacional lembrou que só no próprio dia será possível averiguar se é ou não possível levar a cabo o espetáculo: "Caso não haja condições para a apresentação do espetáculo e se verifique a necessidade de cancelamento, o público será informado de imediato".

