Tiroteio na Universidade da Florida provoca seis feridos com um em estado grave

Florida, 17 abr 2025 (Lusa) - Pelo menos seis pessoas foram hospitalizadas, com uma delas em estado grave, na sequência de um tiroteio na Universidade da Florida e um suspeito foi levado sob custódia policial, de acordo com a agência de notícias The Associated Press.