"A missa vai realizar-se no mesmo local onde o Santo Padre celebrou, com o objetivo de recordar as suas mensagens dirigidas ao povo, ao país e à juventude timorense", disse hoje à Lusa o vigário episcopal da Arquidiocese de Díli, Juvito Araújo.

"Depois do carinho do Papa por todos nós em setembro passado, as pessoas querem voltar a participar nesta celebração", salientou o padre.

A missa será celebrada a partir das 18:00 locais (10:00 em Lisboa) pelo bispo da diocese de Baucau, Leandro Maria Alves, no dia em que se realiza também o funeral do Papa Francisco.

Segundo o vigário episcopal da Arquidiocese de Díli, o próximo sábado será uma oportunidade para mostrar ao mundo, mais uma vez, o carinho que o povo timorense tem pelo Papa.

Francisco visitou Timor-Leste durante três dias, entre 09 e 11 de setembro de 2024, tendo celebrado uma missa para 600.000 pessoas em Tasi Tolu.

No evento, que está a ser organizado em conjunto pelo Governo e a igreja católica, espera-se a presença de entre 25 e 30 mil pessoas, que deverão usar t-shirts brancas com a imagem do Papa Francisco e chapéus.

"Os fiéis vindos de outras dioceses que desejem regressar a este local histórico podem fazê-lo, fazendo o percurso a pé, se necessário", afirmou o padre Juvito Araújo.

O padre Juvito Araújo pediu também aos fiéis para respeitarem as regras estabelecidas pelo Governo, já entregues à Polícia Municipal de Díli, para garantir uma celebração ordeira e segura.

O Papa Francisco morreu segunda-feira aos 88 anos, após 12 anos de um pontificado marcado pelo combate aos abusos sexuais, guerras e uma pandemia.

Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março. A última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer.

O Governo timorense decretou luto nacional até à próxima segunda-feira.

Em Timor-Leste, com 1,3 milhões de habitantes, 98% da população é católica.

DPYF // CAD

Lusa/Fim