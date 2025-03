O donativo foi aprovado em reunião do Conselho de Ministros e foi proposto pelo primeiro-ministro, Xanana Gusmão.

São Tomé e Príncipe assumiu a presidência rotativa da CPLP em agosto de 2023.

Na reunião, o Governo timorense decidiu também contribuir com 200 mil dólares (cerca de 183 mil euros) para a Contribuição Consignada ao Fundo Voluntário do Sistema do Coordenador Residente das Nações Unidas.

"Esta contribuição reforça o compromisso de Timor-Leste com a reforma do sistema de desenvolvimento das Nações Unidas, promovida pelo secretário-geral da ONU [António Guterres], e com a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável", explica o Governo timorense, no comunicado do Conselho de Ministros.

O Fundo Voluntário do Sistema do Coordenador Residente é, segundo o executivo timorense, um "mecanismo financeiro", que visa apoiar e fortalecer a função de coordenação das atividades de desenvolvimento da ONU nos Estados-membros, assegurando "maior eficiência, transparência e inclusão nas iniciativas de desenvolvimento".

Integram a CPLP Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

MSE // VM

Lusa/Fim