Segundo o Irão, "o regime israelita violou o cessar-fogo por três vezes com ataques contra vários locais do país" e irá "pagar um preço elevado".

As Forças Armadas, citadas pela agência de notícias iraniana Tasnim, não avançaram informação sobre eventuais baixas causadas pelo novo bombardeamento.

O exército israelita já tinha denunciado esta manhã ter detetado um novo ataque com mísseis do Irão, duas horas após a entrada em vigor do cessar-fogo (às 07:00 de Telavive, 09:00 em Lisboa), o que foi negado pelas autoridades iranianas.

Telavive adiantou ter ordenado, entretanto, um ataque retaliatório e o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, explicou que o lançamento de mísseis pelo Irão constituiu uma violação do cessar-fogo, pelo que instruiu as Forças Armadas israelitas para retomarem "as intensas operações para atacar Teerão e destruir alvos do regime e infraestruturas terroristas".

O acordo de cessar-fogo foi anunciado pelo Presidente norte-americano na segunda-feira à noite, através de uma publicação nas redes sociais a dizer que Israel e Irão tinham chegado a um acordo que entraria em vigor às 05:00 de hoje (09:00 em Lisboa).

Donald Trump voltou a publicar uma mensagem esta manhã na qual garantiu que o cessar-fogo estava em vigor e pediu às partes para não o violarem.

