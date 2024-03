Durante uma conversa telefónica com Putin, Rakhmon condenou "veementemente o ataque cruel e sangrento" e enfatizou "que os terroristas não têm nacionalidade, nem pátria, nem religião", informou em comunicado a Presidência do Tajiquistão.

Quatro indivíduos armados abriram fogo, na sexta-feira, sobre a multidão presente na Crocus City Hall, uma sala de espetáculos situada em nos arredores de Moscovo, provocando pelo menos 133 vítimas mortais e 152 feridos, segundo dados das autoridades russas.

A Rússia anunciou no sábado a detenção de 11 pessoas, incluindo "quatro terroristas" - "cidadãos estrangeiros" - envolvidos no ataque que foi reivindicado pelo Estado Islâmico (EI).

De acordo com os meios de comunicação russos e o deputado Alexander Khinstein, alguns dos suspeitos são do Tajiquistão, uma ex-república soviética na Ásia Central com uma maioria muçulmana vizinha do Afeganistão.

"Neste momento de luto nacional na Rússia, o chefe de Estado tajique sublinhou a solidariedade de todos os cidadãos tajiques com o povo russo", afirmaram as autoridades daquele país.

Por seu lado, o Kremlin anunciou no final da conversa telefónica que a "estreita" cooperação entre a Rússia e o Tajiquistão no domínio da luta contra o terrorismo iria "intensificar-se".

No entanto, nem Vladimir Putin nem os serviços de segurança russos (FSB) mencionaram a reivindicação de responsabilidade do EI por este ataque, o mais mortal na Rússia desde o início dos anos 2000.

AAT // EA

Lusa/Fim