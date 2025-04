"É bastante mais gravoso [do que as conclusões preliminares divulgadas em dezembro]. Diria que há necessidade óbvia de o Ministério Público investigar estes factos e até de a Assembleia da República, assim que assumir funções, avançar com uma Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do INEM", disse à Lusa o presidente do STEPH, Rui Lázaro.

A Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) sugere a abertura de um inquérito para investigar os pagamentos adicionais aos formadores internos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para perceber se podem implicar responsabilidade disciplinar e financeira, num relatório de quase 500 páginas a que a Lusa teve acesso.

Contactado pela Lusa, Rui Lázaro lembra que o atual Conselho Diretivo do INEM está funções há quase um ano, insistindo: "Estes dirigentes responsáveis por estas ilegalidades todas continuam em funções e a dirigir departamentos do INEM".

