"Considerando a necessidade urgente da entrada em vigor do orçamento, o representante da República acompanhou de forma próxima a respetiva discussão no plenário da Assembleia Legislativa, fomentando assim a sua célere promulgação", lê-se na nota.

O Orçamento da Madeira para 2025, no valor de 2.533 milhões de euros, foi aprovado em 20 de junho em votação final global, com os votos favoráveis da maioria PSD/CDS-PP, contra do JPP e PS e abstenção do Chega e IL.

A oposição apresentou cerca de 70 propostas de alteração, tendo sido aceites sete (seis da IL e uma do Chega).

A proposta tinha aprovação garantida, uma vez que PSD e CDS-PP firmaram um acordo de incidência parlamentar e de governação após as eleições regionais antecipadas de 23 de março, garantindo a maioria absoluta.

O parlamento da Madeira, com 47 lugares no hemiciclo, é composto por 23 deputados do PSD, 11 do JPP, oito do PS, três do Chega, um do CDS-PP e um da IL.

