De acordo com fonte da CNE, hoje, penúltimo dia, inscreveram-se mais quatro partidos, casos da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido que governa Moçambique desde a independência, da Nova Democracia (ND), do partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento (PDD) e do Partido para o Desenvolvimento de Moçambique (PDM).

A inscrição dos partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores proponentes para as eleições gerais deste ano arrancou em 22 de abril e termina no dia 07 de maio, tendo a CNE recebido até ao momento o registo de 36 formações.

Para esta terça-feira, a CNE refere que está prevista a inscrição de mais três formações partidárias, caso do Partido de Ampliação Social de Moçambique (Pasomo), bem como dos recentemente criados TRF e MDR.

Segundo fonte da CNE, as inscrições encerram às 15:30 locais (14:30 de Lisboa) de terça-feira, não havendo espaço para prorrogação.

Moçambique realiza em 09 de outubro eleições gerais, incluindo presidenciais, às quais já não concorre o atual Presidente da República e líder da Frelimo, Filipe Nyusi, por ter atingido o limite de dois mandatos previsto na Constituição.

A votação inclui ainda legislativas e para governadores de províncias e respetivas assembleias provinciais.

PVJ // MLL

Lusa/Fim