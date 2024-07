Em declarações à agência Lusa, o chefe principal e relações públicas do Comando Distrital de Portalegre da PSP, José Moreira, indicou que os detidos têm entre 20 e 67 anos.

Os suspeitos foram detidos numa operação em que a Polícia de Segurança Pública (PSP) deu cumprimento a cinco mandados de buscas domiciliárias e a três mandados de detenção.

De acordo com a mesma fonte, a ação surgiu no âmbito de uma investigação relacionada com crimes de roubo verificados naquela região alentejana.

A operação contou no terreno com elementos do Comando Distrital de Portalegre da PSP e de elementos da mesma força policial pertencentes aos comandos de Castelo Branco, Évora e Santarém.

