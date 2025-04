A análise irá averiguar também a utilização da aplicação comercial de mensagens encriptadas por parte outros oficiais de defesa.

A app Signal não é aprovada para trocar material classificado e não faz parte da rede de comunicações seguras do Departamento de Defesa.

A utilização da aplicação por Hegseth veio a público quando um jornalista, Jeffrey Goldberg, da revista The Atlantic, foi adicionado a uma cadeia de texto da Signal pelo conselheiro de segurança nacional Mike Waltz.

A cadeia incluía Hegseth, o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o diretor da Inteligência Nacional Tulsi Gabbard, entre outros, e servia para discutir operações militares contra os Huthis apoiados pelo Irão.

"O objetivo desta análise é determinar até que ponto o secretário da Defesa e outro pessoal do Departamento de Defesa cumpriram as políticas e procedimentos do departamento para a utilização de uma aplicação comercial de mensagens para assuntos oficiais. Além disso, analisaremos a conformidade com os requisitos de classificação e retenção de registos", disse o inspetor-geral em exercício, Steven Stebbins, numa carta de notificação enviada a Hegseth.

