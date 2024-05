"Tal não aconteceu", declarou Benjamim Netanyahu numa mensagem em vídeo, em que defendeu a decisão de assumir o controlo da passagem fronteiriça entre a Faixa de Gaza e o Egito, hoje anunciada por Telavive, afirmando que o exército israelita tinha conseguido prejudicar as capacidades do grupo islamita palestiniano ao negar-lhe uma passagem "essencial".

A argumentação de Netanyahu surge no momento em que se inicia no Cairo uma nova ronda de negociações para uma trégua global na Faixa de Gaza, com a participação de delegações do Egito, Qatar, Estados Unidos e Hamas, estando prevista a chegada de uma delegação israelita.

A este respeito, Netanyahu afirmou que Israel já enviou a sua delegação para a mediação no Cairo.

Na mensagem, o primeiro-ministro israelita sustentou que a tomada do lado de Gaza da passagem de Rafah pelos militares é um "passo importante" para desmantelar as capacidades militares e económicas do Hamas.

A tomada da passagem fronteiriça, que é um dos principais canais para o envio de ajuda humanitária para o enclave palestiniano, coloca Israel no controlo total das fronteiras de Gaza pela primeira vez desde a retirada das tropas em 2005.

JSD // SCA

Lusa/Fim