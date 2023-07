Anunciado no mês passado pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, o programa, "de caráter contínuo e diversificado", terá uma duração de quatro anos, para os estudantes que pretendam prosseguir estudos em Portugal, indicou, em comunicado, a Direção dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ).

Na primeira reunião plenária deste ano do Conselho de Educação, a DSEDJ indicou ter celebrado com instituições de ensino superior, educativas e culturais de Portugal, entre outros países, "acordos de cooperação sobre o aprofundamento do ensino da língua portuguesa, formação de quadros qualificados, academia ou investigação científica, entre outros aspetos".

A direção coordenou também, com várias instituições de ensino superior, "o reforço da promoção de admissão de estudantes", de acordo com a mesma nota.

O Governo da região administrativa especial chinesa assinou, no primeiro semestre de 2023, 15 acordos de cooperação em Portugal, no âmbito da deslocação do chefe do executivo, Ho Iat Seng, em abril, e de Elsie Ao Ieong, em maio.

Em junho, na Assembleia Legislativa, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura indicou que, até ao presente, mais de 160 alunos já receberam financiamento para continuar os estudos em Portugal.

