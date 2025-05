Luís Montenegro falava à comunicação social após uma audiência a sós de cerca de uma hora com o Presidente da República, e já depois de ter sido publicada uma nota oficial no site de Belém a dar conta da conta da sua indigitação.

"Nós vamos formar um Governo que será necessariamente novo porque vai iniciar funções, é uma legislatura nova que se vai projetar no seu trabalho para os próximos quatro anos. Vai com certeza ser constituído por muitos elementos que transitam do Governo anterior, mas é um Governo com renovada energia", prometeu.

Questionado se já há calendário para a apresentação do novo elenco governativo e para a tomada de posse respondeu negativamente: "Ainda não há calendário".

Na nota que dá conta da indigitação de Luís Montenegro como primeiro-ministro, divulgada enquanto o chefe de Estado estava reunido a sós com Luís Montenegro, é referido que "a nomeação e posse do Governo ocorrerão após a publicação dos resultados definitivos das eleições e a reunião constitutiva da nova legislatura da Assembleia da República".

SMA // SF

Lusa/fim