"Podemos facilmente dizer que as sanções foram aliviadas", disse Erdogan aos jornalistas no avião, quando regressava de uma cimeira europeia na Albânia.

Segundo o presidente da Turquia, conseguiu-se um diálogo "mais construtivo" com o governo de Trump.

"A Turquia superará esse processo de sanções muito mais rapidamente", disse Erdogan.

Em 2020, os Estados Unidos impuseram sanções à Turquia, sua aliada na NATO, pela compra do sistema de defesa aérea russo S-400 por Ancara.

A decisão, que enfraqueceu as relações entre os dois países, foi tomada sob uma lei aprovada em 2017 pelo congresso americano para "combater os adversários da América por meio de sanções" e limitar a influência da Rússia no setor de defesa.

Washington também excluiu Ancara do programa de caça F-35 com o argumento que a presença do sistema S-400 permitiria à Rússia compilar informações sobre as capacidades da aeronave.

O presidente turco já mostrou que a parceria da Turquia com os Estados Unidos é "de vital importância para estabelecer estabilidade na região e no mundo", disse ele.

Em março, o presidente turco conversou com Donald Trump sobre a necessidade de finalizar um acordo que permita que a Turquia compre caças americanos F-16 e seja readmitida no programa de desenvolvimento de aeronaves F-35.

A Turquia quer modernizar sua frota aérea e também quer comprar 40 Eurofighter Typhoons, construídos por um consórcio que inclui Alemanha, Reino Unido, Espanha e Itália.

