"Esta é a primeira visita de Estado realizada pelo Presidente Chapo na qualidade de chefe de Estado e representa um marco significativo no reforço da diplomacia bilateral de Moçambique", refere a Presidência da República.

A comissão permanente da Assembleia da República aprovou em 15 de abril a autorização para o Presidente moçambicano efetuar uma visita de Estado à Tanzânia de 07 a 09 de maio, em resposta ao convite formulado pela homóloga tanzaniana, Samia Suluhu Hassan.

"A visita inscreve-se no quadro do aprofundamento das históricas relações de irmandade, amizade, solidariedade e cooperação existentes entre os dois povos e países. Constitui, igualmente, uma oportunidade ímpar para os dois chefes de Estado avaliarem o estágio atual da cooperação bilateral e partilharem informações sobre a situação política, económica e social dos seus respetivos países, da região africana e do mundo em geral", refere-se ainda no comunicado da Presidência da República.

Os dois países têm em cima da mesa um projeto para a implantação de uma fronteira de paragem única, no norte de Moçambique, para reforçar as relações comerciais.

O documento não detalha o programa da primeira visita de Estado de Daniel Chapo, empossado há praticamente quatro meses como quinto Presidente moçambicano, embora refira que será acompanhado, entre outros, pelos ministros da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Manuela Lucas, da Economia, Basílio Muhate, bem como pelo secretário do Estado dos Transportes, Chinguane Mabote.

A Tanzânia é um dos países que tem apoiado Moçambique no combate aos grupos terroristas que operam desde 2017 em Cabo Delgado, norte do país, junto à sua fronteira, incluindo com militares no terreno, do lado moçambicano.

Os governadores das províncias de Cabo Delgado e Niassa, que fazem fronteira com a Tanzânia e que tem registado ataques destes grupos terroristas nas últimas semanas acompanham igualmente o chefe de Estado na visita.

