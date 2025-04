"Aprecio o seu compromisso de fornecer internet de baixo custo em áreas de difícil acesso e estabelecer a sua presença no Uganda. Vocês são bem-vindos", afirmou Yoweri Museveni na sua conta na rede social X.

O presidente, de 80 anos, que está no poder desde 1986, referiu que a reunião com os representantes da empresa, Ben MacWilliams e Brandi Oliver, ocorreu na segunda-feira no bairro de Nakasero, na capital do país, Kampala.

Museveni não esclareceu se a Starlink solicitou formalmente uma licença para operar no Uganda, onde os utilizadores de internet frequentemente reclamam do alto custo e da falta de confiabilidade do serviço no país.

A empresa, uma subsidiária da SpaceX, está a expandir rapidamente os seus serviços em África e já opera em cerca de 20 países do continente.

A Somália e o Lesoto concederam licenças no início deste mês.

No entanto, a empresa de Musk encontrou obstáculos para obter permissão para operar em nações como a África do Sul, o seu país natal, e a Namíbia.

