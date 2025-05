A demissão de Cida Gonçalves era especulada nos meios de comunicação social brasileiros há algumas semanas, depois de ter sido acusada de assédio moral e de negociar a demissão de uma ex-secretária propondo verba para apoiá-la em uma candidatura política futura, acusações que ela negou.

Lula da Silva divulgou uma mensagem e uma foto no seu perfil numa rede social em que aparece ao lado da ex-ministra das Mulheres, da sua substituta e da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

"Eu e a ministra Gleisi Hoffmann recebemos hoje [segunda] pela manhã, dia 5 de maio, no Palácio do Planalto, a assistente social, professora e ex-ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes, a quem nomeei e dei posse no cargo de Ministra das Mulheres, em substituição à companheira Cida Gonçalves, que também participou do encontro", escreveu o Presidente brasileiro.

Márcia Lopes é formada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina, onde trabalhou como professora, e tem mestrado em Serviço Social.

Filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), de Lula da Silva, a nova ministra das Mulheres do Brasil foi secretária de Assistência Social da cidade de Londrina e vereadora na mesma cidade. Entre 2004 e 2008 trabalhou, na secretária executiva e de secretária nacional de Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento Social.

