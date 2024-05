O chefe de Estado recebeu hoje, para reuniões de trabalho, em Maputo, novos embaixadores de Moçambique em oito países, pedindo para "promoverem a imagem do país além-fronteiras e intensificar as excelentes relações de amizade, solidariedade e cooperação já existentes com esses países e respetivos povos".

"Dirigindo-se a cada chefe de missão de Moçambique designado, relativamente a Portugal, o estadista moçambicano referiu ser necessário dinamizar a realização da reunião da cimeira bilateral entre Moçambique e Portugal, a decorrer em Maputo", lê-se no comunicado da Presidência.

Acrescenta que Filipe Nyusi enfatizou, na mensagem aos embaixadores, "a necessidade de serem mais acutilantes na promoção da diplomacia económica, mobilizando mais investimentos, parcerias empresariais e mais recursos para a agenda nacional de desenvolvimento socioeconómico de Moçambique".

Relativamente ao Vietname, a embaixadora Ilundi dos Santos "foi orientada a intensificar a cooperação nos domínios da agricultura e pescas, incluindo a aquacultura", e ao embaixador no Egipto, Sérgio Cabá, foi pedido para "dinamizar as trocas comerciais e a alavancar a cooperação na gestão de recursos hídricos e no desenvolvimento da aquacultura".

Ao novo embaixador de Moçambique na Alemanha, Elias Jaime Zimba, "exortou-o a fortalecer a cooperação", nomeadamente no que toca à "mobilização de apoios na luta contra o terrorismo".

Já o embaixador Carvalho Muária, no vizinho Zimbabué, "foi instruído a incentivar o uso do corredor da Beira por operadores económicos daquele país", enquanto o alto comissário Herculano Manjate, designado para o Maláui, "foi orientado a assegurar a convivência sã entre as comunidades transfronteiriças e a acompanhar os projetos em implementação com aquele país, sobretudo o de interligação elétrica, a partir de Matambo e a ligação ferroviária pela linha férrea de Sena".

Filipe Nyusi pediu ainda ao alto comissário Fortunato Albrinho, designado para o Gana, para "assegurar a abertura e funcionamento da nova missão, capitalizando os laços históricos com aquele país e explorar a experiência de boa governação".

Por último, o embaixador Eduardo Namburete, designado para a Argélia, "foi instruído a dar seguimento às decisões tomadas na última visita histórica" do Presidente moçambicano àquele país, em janeiro, "bem como a maximizar a exploração da formação superior de quadros moçambicanos, promoção de parcerias no quadro da transformação dos recursos naturais de Moçambique, sobretudo dos recursos energéticos e minerais".

"O Presidente da República reafirmou o seu apoio pleno e o do seu Governo aos chefes de missões designados, exortando-os, igualmente, a acompanharem e prestarem apoio às comunidades moçambicanas acolhidas nos países de acreditação", concluiu o comunicado da Presidência moçambicana.

