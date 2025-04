PR lamenta morte de Nuno Guerreiro, com quem contava para o 10 de Junho

Lisboa, 17 abr 2025 (Lusa) -- O Presidente da República lamentou hoje a morte do cantor Nuno Guerreiro, referindo que contava com a sua participação nas comemorações do 10 de Junho, que vão ser no Algarve, de onde era natural.