*** Serviço áudio disponível em www.lusa.pt ***

São Paulo, Brasil, 31 jul 2021 (Lusa) -- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse sexta-feira à chegada a São Paulo que a cultura tem um "papel fundamental" na convergência entre Portugal e o Brasil, rejeitando que a agenda alargada de encontros políticos esteja relacionada com as eleições presidenciais brasileiras de 2022.

"O objetivo é essencialmente a inauguração do Museu da Língua Portuguesa, que é um grande momento, grande momento", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas à chegada ao hotel, no primeiro de quatro dias de visita que incluiu ainda na sexta-feira em São Paulo (madrugada de sábado em Lisboa) um encontro restrito com o ex-presidente Lula da Silva.

Questionado pelos jornalistas, o Presidente Português rejeitou que a agenda de encontros políticos, que inclui ainda reuniões com outros ex-chefes de Estado e uma audiência com o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, tenha como fim preparar terreno para o resultado que venha a sair das eleições presidenciais de 2022.

"Não tem nada a ver com isso. A cultura, neste momento, tem um papel fundamental na convergência entre Portugal e o Brasil e esta reinauguração é um grande momento cultural, que vai para além de Portugal e Brasil", disse Marcelo Rebelo de Sousa, assinalando que também o chefe de Estado cabo-verdiano estará na inauguração.

Por isso, sublinhou, esta visita "tem a ver com a realidade da língua portuguesa no mundo e isso envolve responsáveis portugueses, mas também brasileiros, como antigos chefes de Estado".

"São muitos e proporcionou-se poderem encontrar-se com o presidente da República portuguesa num momento culturalmente importante", reforçou.

A visita de Marcelo Rebelo de Sousa, que aterrou na base aérea de São Paulo cerca das 18 horas locais de sexta-feira (mais quatro horas em Lisboa), ocorre numa altura em que a popularidade do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, está em queda e cresce a contestação às suas políticas, nomeadamente à forma como lidou com a pandemia de covid-19.

Depois de uma passagem pelo hotel, o Presidente português está agora reunido num encontro restrito com Lula da Silva, na residência do Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo.

Durante a visita de quatro dias ao Brasil, além de Bolsonaro e Lula, o chefe de Estado português tem encontros previstos com os antigos presidentes Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer.

A viagem de Marcelo Rebelo de Sousa vai dividir-se entre São Paulo, onde no sábado participa na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa e tem previstos os encontros com os ex-chefes de Estado brasileiros, e a capital, Brasília, onde será recebido por Jair Bolsonaro.

No sábado, o dia mais intenso da viagem, Marcelo Rebelo de Sousa participa na cerimónia de reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, reconstruído com a ajuda de Portugal após o incêndio de dezembro 2015, e tem vários encontros, nomeadamente com o Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, com o ex-presidente brasileiro Michel Temer e com representantes da comunidade portuguesa.

No domingo, já em Brasília, Marcelo Rebelo de Sousa visita a exposição "Oréades", na Chancelaria da Embaixada de Portugal, e, finalmente, na segunda-feira tem um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e com o Presidente Jair Bolsonaro.

CFF // PDF

Lusa/Fim