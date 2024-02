"Os presidentes da República de Angola, João Lourenço, e da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, juntar-se-ão ao Presidente José Maria Neves, no Tarrafal, no 01 de maio", lê-se no documento.

Presos angolanos, cabo-verdianos e portugueses permaneciam no campo aquando da libertação, em 01 de maio de 1974, poucos dias depois da queda da ditadura do Estado Novo e do regime colonial, com o 25 de Abril, em Portugal, assinala o documento.

A presença dos três chefes de Estado pretende ser "uma celebração conjunta para render justa e vibrante homenagem a todos aqueles que doaram a sua vida e que muito sofreram pela firmeza das suas convicções e total entrega à causa maior da liberdade e dignidade" dos seus povos, acrescenta a nota.

A presidência cabo-verdiana indica que, além da celebração agendada para 01 de maio, "um substancial programa está a ser elaborado, em articulação com outros órgãos de soberania, a Câmara Municipal do Tarrafal e outros parceiros".

LFO // JMR

Lusa/Fim