"Estarei com empresários, estudantes, professores, com diferentes comunidades, escolas, centros de formação profissional e associações, com foco nas questões relacionadas com a educação, saúde, ciência e inovação, mas também com as condições de vida dos nossos emigrantes", afirmou José Maria Neves numa conferência de imprensa.

Depois dos Estados Unidos e São Tomé e Príncipe, a terceira presidência na diáspora será em Portugal, centrada nas comunidades cabo-verdianas da região de Lisboa e Coimbra, com o objetivo de reforçar a ligação.

"É preciso ouvir, e prometi ser ouvidor com consequência de todos os cabo-verdianos, cuidar e também unir aqueles que estão nas ilhas e aqueles que vivem nas diferentes comunidades espalhadas pelo mundo. Cabo Verde é um Estado transnacional, com comunidades em vários cantos do mundo e procurar que, no quadro das comemorações dos 50 anos da nossa independência, todos estejam convergentes na celebração dos ganhos e na perspetivação do futuro", referiu.

O Presidente apontou três "preocupações principais": as restrições à mobilidade e a discriminação enfrentadas pelos emigrantes cabo-verdianos, sobretudo na Europa, a saída massiva de jovens quadros, que provoca escassez de mão-de-obra no país, e as dificuldades crescentes relacionadas com as transferências de doentes para o exterior, principalmente para Portugal.

No âmbito da visita, o chefe de Estado vai reunir-se com o homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, para reforçar as relações bilaterais, abordar as comemorações dos 50 anos da independência e debater questões relacionadas com a comunidade cabo-verdiana em Portugal.

O chefe de Estado de Cabo Verde Também fará conferências em universidades, incluindo a de Coimbra, onde discutirá os 50 anos da independência de Cabo Verde e os novos desafios e estratégias para o futuro.

Durante a visita, haverá ainda uma conferência na Margem Sul dedicada à saúde e à transferência de doentes, onde abordará as condições atuais e possíveis melhorias para os cabo-verdianos nesta situação.

